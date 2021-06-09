"Друзья, простите": Пригожин обвинил себя в том, что Бузова попала во МХАТ

Поющая телеведущая получила роль в спектакле

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что именно он виноват в том, что Ольга Бузова получила роль в спектакле "Чудесный грузин". По его словам, выступать на сцене МХАТа должна была Валерия, но он не смог вписать спектакль в ее насыщенный график.

"Друзья, простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии, для того чтобы она могла принять предложения театра участвовать в этом спектакле", - признался Пригожин.

Продюсер заявил, что нынешняя политика театра вызывает у него много вопросов. По мнению Пригожина, сейчас МХАТ накрыла разрушительная волна, из-за которой многие великие актеры "точно переворачиваются в гробу".

Также продюсер отметил, что "уверенности и способности Бузовой пробивать любые стены можно позавидовать".

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