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Россияне стали чаще жаловаться на страховые компании

15:13
  • среда
  • 09 июня 2021

Это тоже отчасти связано с пандемией

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута сообщил, что по итогам января - апреля число жалоб на страховые компании в стране выросло на 4% (сравнение с аналогичным периодом прошлого года).
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"Частично связано с тем, что в апреле уже действовали ограничительные меры, которые выступили одним из драйверов снижения жалоб", - уточнил Мамута (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в целом в 2020 году количество жалоб на страховое сообщество снизилось почти на 23%.

Мамута при этом подчеркнул: в этом году страховой сектор сталкивается с ощутимыми вызовами. Так, многие компании стали страховать от коронавирусной инфекции, но затем всплыли многочисленные исключения в правилах страхования, так что граждане не могли получить возмещение.

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