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Франция открыла границы для вакцинированных туристов

14:58
  • среда
  • 09 июня 2021

Россиян нововведения не коснутся

Привитые от коронавируса туристы могут въезжать во Францию без ПЦР-теста. Французское правительство открывает границы для вакцинированных иностранцев с 9 июня.
Франция может возобновить прием туристов уже в июне

Решение Парижа касается только вакцинированных граждан стран "зеленой группы". В нее входят страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур и Израиль.

Прибывающих из России нововведение не коснется – страна находится в "оранжевой группе" вместе с США и Великобританией. Для въезда во Францию россиянам придется предоставить отрицательный анализ на коронавирус и справку о вакцинации препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств. Непривитым гражданам России придется сдать тест на коронавирус и пройти семидневный карантин, передает "Интерфакс".

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