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Миронов призвал приучить людей к отдыху в России

15:10
  • среда
  • 09 июня 2021

Пандемия дала возможности для развития внутреннего туризма

Неконтролируемый рост цен на отдых в нашей стране необходимо остановить, считает лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
В Ростуризме сообщили о росте цен на отели страны

По его словам, власти не воспользовались возможностью для развития внутренних направлений.

"Вместо этого бизнесу позволяют откровенно грабить туристов, а курортный отдых недоступен для большинства россиян", - написал Миронов в Telegram.

Он также отметил, что цены на российских курортах выросли на 50-150%, уровень сервиса же не изменился. Отдельно политик уточнил, что, если сравнивать с прошлым годом, цены на аренду жилья взлетели более чем на 100%.

Миронов призвал профильные ведомства и министерства заняться проблемой, чтобы "приучить людей отдыхать в России".

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