Миронов призвал приучить людей к отдыху в России

Пандемия дала возможности для развития внутреннего туризма
Неконтролируемый рост цен на отдых в нашей стране необходимо остановить, считает лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
По его словам, власти не воспользовались возможностью для развития внутренних направлений.
"Вместо этого бизнесу позволяют откровенно грабить туристов, а курортный отдых недоступен для большинства россиян", - написал Миронов в Telegram.
Он также отметил, что цены на российских курортах выросли на 50-150%, уровень сервиса же не изменился. Отдельно политик уточнил, что, если сравнивать с прошлым годом, цены на аренду жилья взлетели более чем на 100%.
Миронов призвал профильные ведомства и министерства заняться проблемой, чтобы "приучить людей отдыхать в России".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram