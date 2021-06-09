Миронов призвал приучить людей к отдыху в России

Пандемия дала возможности для развития внутреннего туризма

Неконтролируемый рост цен на отдых в нашей стране необходимо остановить, считает лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, власти не воспользовались возможностью для развития внутренних направлений.

"Вместо этого бизнесу позволяют откровенно грабить туристов, а курортный отдых недоступен для большинства россиян", - написал Миронов в Telegram.

Он также отметил, что цены на российских курортах выросли на 50-150%, уровень сервиса же не изменился. Отдельно политик уточнил, что, если сравнивать с прошлым годом, цены на аренду жилья взлетели более чем на 100%.

Миронов призвал профильные ведомства и министерства заняться проблемой, чтобы "приучить людей отдыхать в России".

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