Меган Маркл испугалась за титул и решила помириться с Кейт Миддлтон

Жена принца Гарри намерена прекратить скандалы

Меган Маркл решила помириться с Кейт Миддлтон, чтобы с ее помощью наладить отношения с британской королевской семьей, передает The Sun слова инсайдера.

"Она тайно связалась с Кейт, так как знает, что единственная надежда уладить отношения с семьей — это привлечь Кейт на свою сторону", - заявил источник.

По его словам, Меган Маркл надеется, что и принц Гарри сменит гнев на милость и перестанет резко высказываться в адрес Букингемского дворца. Герцогиня Сассекская переживает, что ссора с королевской семьей может стоить ей титула, который сейчас гарантирует ей заинтересованность работодателей.

Что касается Кейт Миддлтон, то она, хоть и стремится "к миру и вежливости", старается не участвовать в тайных сговорах. Герцогиня Кембриджская опасается, что ее слова в результате могут использовать против нее самой.

"Ее единственные мудрые слова для Меган и Гарри — прекратить раз и навсегда публичные вспышки гнева", - добавил инсайдер.

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