Россия стала первой в списке стран, пострадавших от криптовалютных угроз

Далее в списке - Таиланд и Перу

Как говорится в сообщении разработчика антивирусов Eset, Россия возглавила список наиболее пострадавших от криптовалютных угроз стран.

"В этом году в России было зафиксировано 8,9% от общего числа атак. Далее следуют Таиланд и Перу - с 5,6% и 5,3% соответственно", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется при этом, что рост криптовалютных угроз начался во второй половине 2020 года, в первой трети 2021-го он продолжился. В данной категории число обнаружений вредоносного программного обеспечения увеличилось на 18,6%.

Связывают подобную ситуацию эксперты с тем, что цена на криптовалюты стала выше, для преступников они отказались более привлекательной целью.

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