Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами в театрах

Министр обороны пообещал привести их в порядок

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал привести в порядок военкоматы, сделав их более современными.

"Военкоматы в армии - это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", - сказал министр на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей (цитата по РИА Новости).

Накануне Шойгу устроил внезапную проверку одного из московских военкоматов. Министр отчитал работников за отсутствие необходимого оборудования.

"Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая", - поинтересовался он.

В России с 1 апреля по 15 июля идет весенний призыв на военную службу.

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