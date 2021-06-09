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Камеры в метро Москвы помогли задержать более 20 преступников

15:35
  • среда
  • 09 июня 2021

Система распознавания лиц не угрожает анонимности пассажиров

Камеры системы видеоаналитики, установленные в московском метро, обнаружили 21 подозреваемого в особо тяжком преступлении, а также пропавших людей. Всего с начала года найдено более тысячи человек, сообщили в столичном департаменте транспорта.
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"С начала года умная система видеоаналитики "Сфера" помогла обнаружить в метро уже 1032 человека. Среди них люди, которые пытались скрыться после совершения убийства, грабежа и разбоя - всего 21 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях", - говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале дептранса.

Система работает в метро с сентября прошлого года. Она помогает, в том числе, находить потерявшихся детей и пожилых людей. За неполные 6 месяцев 2021 года камеры помогли найти 115 человек, которых потеряли близкие.

Эксперты отмечают, что со "Сферой" затеряться в потоке людей больше не получится. Система преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в уникальный биометрический ключ и сверяет с базами правоохранителей. Если человек в розыске, сотрудники полиции получат сигнал в течение нескольких секунд. В то же время, анонимности остальных пассажиров ничто не угрожает, заверяют в дептрансе.

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