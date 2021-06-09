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Германия определилась, как будет развивать отношения с Россией

15:37
  • среда
  • 09 июня 2021

Берлин уверен в необходимости диалога

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе выступления в Бундестаге рассказал, как Берлин видит развитие отношений с Москвой.
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"Нужно держать открытым окно для диалога. Я думаю, что у нас в целом нет потребности проводить переоценку нашей стратегии в отношении России. Мы заинтересованы в добрососедских отношениях", - приводит слова главы немецкого МИД ТАСС.

Вместе с тем Маас добавил, что, как кажется ФРГ, Россия не вполне разделяет эту готовность к диалогу.

Также министр сообщил, что власти Германии хотели бы, чтобы Россия и США на саммите в Женеве обсудили вопрос разоружения.

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