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МИД России прокомментировал приговор генералу Младичу

16:03
  • среда
  • 09 июня 2021

Это предвзятость по отношению к одной из сторон конфликта

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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"Приговор Ратко Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта", - приводит комментарий спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

При этом Захарова заметила, что на фоне оправдания гаагским правосудием хорватских, боснийских и косовских военных приговор Младичу выглядит особенно лицемерным.

МОМУТ, добавила дипломат, препятствует усилиям по восстановлению доверия в Балканском регионе.

Сербского генерала осудили за геноцид мусульман и преступления против человечности в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

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