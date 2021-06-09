МИД России прокомментировал приговор генералу Младичу

Это предвзятость по отношению к одной из сторон конфликта
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Приговор Ратко Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта", - приводит комментарий спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.
При этом Захарова заметила, что на фоне оправдания гаагским правосудием хорватских, боснийских и косовских военных приговор Младичу выглядит особенно лицемерным.
МОМУТ, добавила дипломат, препятствует усилиям по восстановлению доверия в Балканском регионе.
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