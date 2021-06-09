Автомобиль принцессы Дианы продадут на аукционе

Машину ей подарил супруг принц Чарльз

Автомобиль Ford, который принцесса Диана получила от принца Чарльза в честь их помолвки в 1981 году, будет выставлен на аукционе. Об этом сообщили в аукционном доме Reeman Dansie.

Отмечается, что именно этот Ford был личным транспортным средством леди Ди, она регулярно пользовалась автомобилем и не раз была замечена фотографами в машине в течение раннего и наиболее счастливого этапа ее отношений с принцем Уэльским.

"Есть многочисленные фотографии Дианы, на которых она запечатлена за рулем этого автомобиля и даже заснята сидящей в нем и наблюдающей за принцем, играющим в поло", - сказано в сообщении

Организаторы торгов рассчитывают выручить за столь ценный лот не менее 30-40 тысяч фунтов стерлингов. Аукцион состоится 29 июня.

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