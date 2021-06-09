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Байден отправился в первую зарубежную поездку

15:54
  • среда
  • 09 июня 2021

Завершится турне встречей с Путиным

Самолет президента США вылетел с авиабазы под Вашингтоном. Борт номер один держит курс на Великобританию, глее приземлится на авиабазе Милденхолл, в 100 километрах от Лондона.
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Это первая зарубежная поездка Джо Байдена после его вступления в должность главы государства. Американский лидер примет участие в саммитах G7, НАТО, США - ЕС. Главная задача консультаций с союзниками - оживить ухудшившиеся при прошлой американской администрации связи, передает ТАСС.

Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся 16 июня в Женеве, станут кульминацией европейского турне Джо Байдена. По итогам разговора лидеров России и США Белый дом рассчитывает выстроить более предсказуемые и стабильные отношения с Москвой.

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