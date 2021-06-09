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В Петербурге сделали словарь футбольной лексики для фанатов

16:06
  • среда
  • 09 июня 2021

Евро-2020 стартует уже в эту пятницу

К чемпионату Европы по футболу ученые Российского государственного педагогического университета имени Герцена подготовили словарь футбольной лексики для фанатов. Он содержит около тысячи слов и словосочетаний, в планах - создание приложения для смартфонов.
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"Сейчас мы напечатали небольшой тираж в основном для презентационных целей, но возможны допечатки. Словарь уже поступил в магазины Санкт-Петербурга, также издание можно будет приобрести в интернете", - приводит ТАСС слова ректора РГПУ Сергея Богданова.

Он уточнил, что объясняются, в частности, такие понятия, как пенальти и вне игры.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но его отложили из-за пандемии. Название Евро-2020 было решено сохранить.

Состоится турнир с 11 июня по 11 июля. Соперниками России в группе B станут Бельгия, Финляндия и Дания. Санкт-Петербург примет семь встреч - шесть на групповом этапе и четвертьфинал.

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