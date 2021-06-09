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Доктор Елена Кац высоко оценила качество обследования на диагностических комплексах в центрах госуслуг

16:06
  • среда
  • 09 июня 2021

После диагностики человек может скорректировать свой образ жизни

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац заявила, что расположенные в центрах госуслуг современные диагностические комплексы позволяют провести быстрое и качественное обследование организма.
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"Процесс обследования на диагностическом комплексе занимает всего пять минут, но за это время аппаратура оценивает физические параметры тела, уровень насыщения крови кислородом, анализирует состав выдыхаемого воздуха, измеряет артериальное давление", - рассказала она.

По словам Кац, после диагностики человек может скорректировать свой образ жизни. Это касается в том числе отказа от курения, повышения физической активности, пересмотра рациона. Все это важно для профилактики заболеваний.

Современные диагностические комплексы запущены в офисах "Мои Документы". Действуют они в настоящее время в 58 центрах и работают без перерывов.

Ранее Кац предложила расширить штат профильных специалистов в поликлиниках и сократить время ожидания приема и лабораторных исследований.

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