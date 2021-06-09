Доктор Елена Кац высоко оценила качество обследования на диагностических комплексах в центрах госуслуг

После диагностики человек может скорректировать свой образ жизни

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац заявила, что расположенные в центрах госуслуг современные диагностические комплексы позволяют провести быстрое и качественное обследование организма.

"Процесс обследования на диагностическом комплексе занимает всего пять минут, но за это время аппаратура оценивает физические параметры тела, уровень насыщения крови кислородом, анализирует состав выдыхаемого воздуха, измеряет артериальное давление", - рассказала она.

По словам Кац, после диагностики человек может скорректировать свой образ жизни. Это касается в том числе отказа от курения, повышения физической активности, пересмотра рациона. Все это важно для профилактики заболеваний.

Современные диагностические комплексы запущены в офисах "Мои Документы". Действуют они в настоящее время в 58 центрах и работают без перерывов.

Ранее Кац предложила расширить штат профильных специалистов в поликлиниках и сократить время ожидания приема и лабораторных исследований.

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