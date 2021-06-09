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Названы самые популярные писатели среди россиян

16:19
  • среда
  • 09 июня 2021

Среди лидеров - Дарья Донцова и Виктор Пелевин

Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил у граждан страны, кого они считают наиболее популярными писателями среди соотечественников.
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"Самые популярные писатели среди россиян - Дарья Донцова (5%), Борис Акунин (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%)", - говорится в результатах исследования.

Вместе с тем 66% респондентов заявили, что считают писателей интеллектуальными людьми. 57% участников опроса уверены, что писатели имеют возможность и способность влиять на настроения.

40% граждан выразили мнение о том, что писателям присуще высокое эстетическое чувство, 18% назвали из вульгарными и пошлыми.

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