Собянин напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом

Мэр заявил об этом во время вручения наград работникам предприятий общепита

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в столице мэр Сергей Собянин призвал всех рестораторов города придерживаться санитарных норм. Об этом он сегодня заявил на церемонии вручения наград работникам предприятий общественного питания. Сергей Собянин поблагодарил их за труд и отметил, что во время пандемии многие кафе и рестораны помогали обеспечивать медиков качественным питанием на рабочих местах.

Творцы самых вкусных блюд и изысканных десертов обычно находятся всегда за кадром. Вернее, за стеной, которая отделяет кухню от ресторанного зала. Но даже в свой профессиональный праздник шеф-поваров, кондитеров, технологов больше всего волнует работа. Коронавирусные ограничения стали тяжелым испытанием для всей отрасли.

"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболеваемости ковидом. Расширяется количество больничных коек. Сегодня их около 10 тысяч уже задействованы для больных ковидом. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут задействованы под эту борьбу с ковидом. Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить, считаем, что на этой стадии мы справимся без этого", - заявил Собянин.

В прошлом году заведения не принимали посетителей, затем открыты были только летние веранды. В этой ситуации менеджеры искали решения, самым популярным из которых стала продажа еды на вынос.

"Чтобы сохранить сотрудников, чтобы сеть все-таки работала, своих людей выводили на фабрику - кормили медиков. Тех людей, которые лечили людей от коронавируса", - рассказала ресторатор Ирина Куликова.

С января по май 2021 года оборот ресторанов составил 147 миллиардов рублей – это почти на 50% выше прошлогоднего показателя. Сфера успешно восстанавливается. В том числе и за счет мер поддержки со стороны государства и города. В прошлом году правительство Москвы поддержало инициативу рестораторов и отельеров о снижении налогов для кафе и ресторанов. А в начале июня Владимир Путин предложил реализовать пилотный проект по освобождению от уплаты НДС предприятий общепита, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей.

"Посещаемость восстанавливается, в принципе, банкеты начинают появляться, свадьбы, после пандемии. В основном, это выходные дни, рабочие дни в состоянии раскрутки находятся", - рассказал ресторатор Вадим Звенигородский.

Сегодня в Москве принимают гостей больше 15 тысяч кафе, ресторанов и закусочных - это в два раза больше по сравнению с 2010 годом. Одновременно в них могут разместиться свыше полумиллиона жителей и гостей столицы. А каждое пятое заведение открыло летнюю веранду. Центром притяжения для москвичей у туристов стали гастрономические кварталы с множеством модных кафе и ресторанов - в Камергерском переулке, на Боль­шой Дмитровке, Пятницкой и Никольской улицах. Открыты совре­менные рынки с фудкортами. Московские рестораны - регулярно лучшие в мировых рейтингах.

"Вообще первоклассные фудкорты, рестораны, кафе - сегодня один из брендов Москвы. И многие туристы едут сюда не только посмотреть красивые музеи, красивые виды, но и побывать в первоклассных московских ресторанах. Это очень здорово, это ваша победа, и от имени москвичей я говорю спасибо за профессиональный и качественный труд, и за те улыбки, которыми вы встречаете москвичей в своих кафе и ресторанах замечательных", - заявил Собянин.

На церемонии награждения мэр Москвы Сергей Собянин призвал всех участников сделать прививку от ковида. О том, чем опасен коронавирус не только для здоровья, но и бизнеса, рестораторы знают очень хорошо.

Егор Киселёв, Валерия Дзгоева, Андрей Булычев, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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