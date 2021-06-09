Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге перепрофилируют под COVID-19

Власти города фиксируют рост заболеваемости ковидом

Заметный рост заболеваемости фиксируется в Санкт-Петербурге. Под ковидный центр вновь перепрофилируют Госпиталь ветеранов войны - это одна из крупнейших больниц города. Врачи отмечают, что в стационары привозят все больше молодых пациентов.

Перед городскими больницами - вновь очереди из карет скорой помощи. 700 человек в сутки. Такие темпы госпитализации заболевших COVID-19 сегодня в Петербурге. Это чуть меньше, чем было на пике первой волны.

Это один из павильонов временного госпиталя, устроенного в бывшем выставочном комплексе "Ленэкспо". Свободных коек почти нет. Среди пациентов - сплошь молодые люди. В основном - студенты, а у них сейчас ответственная пора – сессия.

Илья Рябов учится на юриста, прямо в больнице готовится к госэкзамену. Сергей Пантелеев - будущий связист, завтра прямо отсюда пройдет защита преддипломной работы. Повезло, что преподаватели идут навстречу.

Врачи, которые работают здесь с первого дня пандемии, отмечают, что болезнь стала злее. Более тяжелая клиническая симптоматика. Более широкая возрастная вилка. Теперь заболевает много молодых людей.

Врач Олег Чурзин, заведующий 43-м отделением временного госпиталя, рассказывает историю из личной жизни. Сын ездил на свадьбу к друзьям. Из 40 человек гостей разом заболели 18.

Кампания по вакцинации от ковида идет полным ходом. В распоряжении граждан - три вакцины на выбор: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". По данным на 8 июня, в Петербурге оба компонента вакцины получили 600 тысяч человек. Но для выработки так называемого коллективного иммунитета, говорят врачи, цифра должна быть минимум вдвое больше. Санкт-Петербург - по-прежнему в тройке лидеров по заболеваемости. Официальная статистика последних суток - 852 заболевших, 48 умерших. Фонд свободных коек уменьшается с каждым днем. Одна из крупных больниц города - Госпиталь ветеранов войн - вновь перепрофилируется под ковидный стационар. Завтра - прием первых пациентов.

"Да, открываемся в пятницу. Постепенная заполняемость идет. Мы надеемся, что это закончится где-то к сентябрю. И мы снова примем назад наших ветеранов", - заявил Максим Кабанов, начальник СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн".

А пока Петербург ждёт, пожалуй, самое серьезное испытание в области соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Через несколько дней, 12 июня, в городе пройдёт второй матч чемпионата Европы по футболу. Встретятся сборные России и Бельгии. Сегодня в центре Петербурга, на Конюшенной площади, начала работу первая из двух больших фанзон. Доступ туда будет ограничен - строго 5 тысяч человек, строго в масках. Количество входящих людей будет считать специальный электронный датчик.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram