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Эксперты определили самую востребованную новую профессию в 2021 году

16:33
  • среда
  • 09 июня 2021

Спрос на эту специальность вырос в пять раз в пандемию

Как выяснили в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру", в этом году рейтинг новых самых востребованных профессий возглавила специальность врача телемедицины.
В Госдуме назвали наиболее востребованные профессии

"Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей", - сказано в отчете, который цитирует РИА "Новости".

Уточняется, что во время пандемии спрос на эту специальность вырос в пять раз, на терапевтов и педиатров - почти в десять.

Кроме того, стало известно, что общемировой тренд сегодня - увеличение спроса на специалистов в области экологии, их доход начинается от 60 тысяч рублей.

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