Найденная в мусорном баке девочка обрела новую семью

О судьбе ребенка сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова
Девочку Ирину, которую ранее нашли в мусорном баке в Подмосковье, удочерила ее родная тетя Анастасия. Об этом рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
26-летняя Анастасия воспитывает двух детей: шестилетнего сына и трехлетнюю дочь.
"Настя, конечно, очень молода. И ещё один малыш - большая ответственность. Но решение взять девочку молодая мама приняла быстро, не раздумывая. Все время мне писала, волновалась, что ее отдадут в чужие руки", - сообщила Мишонова в Instagram.
Омбудсмен выразила благодарность органам опеки городского округа Дмитров за оперативную и слаженную работу.
Ранее сообщалось, что против родной матери Ирины возбудили уголовное дело. Женщина была лишена родительских прав.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram