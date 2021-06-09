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Найденная в мусорном баке девочка обрела новую семью

16:44
  • среда
  • 09 июня 2021

О судьбе ребенка сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова

Девочку Ирину, которую ранее нашли в мусорном баке в Подмосковье, удочерила ее родная тетя Анастасия. Об этом рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

26-летняя Анастасия воспитывает двух детей: шестилетнего сына и трехлетнюю дочь. 

"Настя, конечно, очень молода. И ещё один малыш - большая ответственность. Но решение взять девочку молодая мама приняла быстро, не раздумывая. Все время мне писала, волновалась, что ее отдадут в чужие руки", - сообщила Мишонова в Instagram.

Омбудсмен выразила благодарность органам опеки городского округа Дмитров за оперативную и слаженную работу.

Ранее сообщалось, что против родной матери Ирины возбудили уголовное дело. Женщина была лишена родительских прав.

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Найденную в мусорном баке девочку удочерила ее родная тетя
Найденную в мусорном баке девочку удочерила ее родная тетя
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