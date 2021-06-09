Реставрацию памятника Минину и Пожарскому завершат в 2022 году

Специалисты планируют восстановить все утраченные элементы

В Москве началась реставрация памятника лидерам Второго народного ополчения - Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Скульптурную композицию с постаментом весом порядка 18 тонн не ремонтировали более 200 лет. Средства на реставрацию собирали всем миром: среди жертвователей - общественные и коммерческие организации, а также сотни частных лиц.

Скульптурная композиция находится в таком плачевном состоянии, что везти ее до реставрационной мастерской не решаются. Ее соорудят прямо здесь - у памятника. Но бронзовые фигуры все же придется снять с помощью крана. Сейчас строители готовят для него специальную площадку. Потому что на глубине 40 сантиметров археологи обнаружили старинную мостовую, которую не хотят повредить.

Фрагменты мостовой из дикого камня раньше видели только на гравюрах. Специалисты, правда, спорят какого она года. 1804 - самая первая каменная мостовая столицы, которая помнит еще Наполеона? Или появилась позднее?

"Была положена, по-видимому, новая мостовая в 1818 году, и мы до конца не уверены, какую из них мы открыли, потому что археологически трудно разделить две мостовые, между которыми 12 лет разницы", - заявил Леонид Беляев, заведующий отделом археологии Московской Руси в Институте археологии РАН.

Не удивительно, что идея увековечить двух национальных героев страны пришлась на начало XIX века. В это время национального подъема о Нижегородском купце и посадском старосте - Кузьме Минине и князе Дмитрии Пожарском вспоминали как о великих освободителях. Предводители Второго народного ополчения разбили польскую армию под Москвой, а в октябре 1612 полностью освободили столицу от оккупации интервентами.

"А сама реализация его - это уже период победы. То есть это еще один памятник. Это памятник нашего народа, который выдержал вот эту ожесточенную страшную войну с Наполеоновской Францией. Можно сказать, что, наверно, состояние общества в то время было таким же, каким оно было в 1945 году. Потому что именно Россия нанесла тогда главное поражение, главный урон так сказать Наполеоновской Франции, освободив практически все страны Европы", - заявил Алексей Левыкин, директор Государственного Исторического музея.

И эта идея отражена в памятнике. На одном из барельефов архитектор Иван Мартос изобразил себя и двух своих сыновей, которые тоже уходили в ополчение. На установку монумента средства собирали долгие годы и всем миром - по всенародной подписке. На Красной площади Минин и Пожарский появились в 1818 году. Правда, не на том месте, где находятся сейчас. А рядом с нынешним ГУМом. К Покровскому Собору Минин с Пожарским переехали в 1931 году. По официальной версии, памятник мешал проведению парадов и прохождению боевой техники. Скульптурная композиция пережила многое - и бандитские пули, и нападения вандалов. За все время существования серьезной реставрации монумента так и не было проведено. А последние годы он находился просто в аварийном состоянии. Проблемы с фундаментом. Сколы, трещины. Еще в 2018 году во время обследований выяснилось, что у Кузьмы Минина стопы основательно разъедает коррозия. Внутри гранитного основания - огромная полость. И опять же - годы потребовались, чтобы собрать необходимые на реставрацию средства. Большая часть – это пожертвования.

"Коррозия черного металла вспарывает медную оболочку. Задача - изъять эти элементы, сделать усиление конструкций, которые уже находятся в предаварийном состоянии, и восстановить декоративно-защитный слой скульптур", - рассказал Алексей Жданов, главный архитектор проекта реставрации памятника.

Планируют восстановить все утраченные элементы - и часть шлема князя Пожарского, и буквы памятной надписи. Старинную мостовую, после того, как уберут подъемный кран, вернут на место, заполнив пробелы недостающими камнями. Установят оригинальную подсветку. Завершится реставрация памятника к ноябрю 2022 года.

Екатерина Гоголева, Юлия Богоманшина, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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