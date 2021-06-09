Россиянина задержали в Швейцарии по запросу США

Его обвиняют в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов"

Официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Ингрид Райзер сообщила, что швейцарские власти арестовали по запросу Соединенных Штатов российского гражданина Владислава Клюшина.

Это произошло в кантоне Вале, мужчина помещен под экстрадиционный арест, передает ТАСС.

Уточняется, что россиянин выступил против экстрадиции в США.

"Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов вместе с несколькими сообщниками", - сообщил официальный представитель посольства США в Берне.

Посольство России в Швейцарии подтвердило факт задержания. Консульский отдел и генеральное консульство уже посещали задержанного, находятся в контакте с ним и адвокатами.

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