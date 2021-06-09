ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянина задержали в Швейцарии по запросу США

16:52
  • среда
  • 09 июня 2021

Его обвиняют в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов"

Официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Ингрид Райзер сообщила, что швейцарские власти арестовали по запросу Соединенных Штатов российского гражданина Владислава Клюшина.
В Париже задержали российскую теннисистку

Это произошло в кантоне Вале, мужчина помещен под экстрадиционный арест, передает ТАСС.

Уточняется, что россиянин выступил против экстрадиции в США.

"Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов вместе с несколькими сообщниками", - сообщил официальный представитель посольства США в Берне.

Посольство России в Швейцарии подтвердило факт задержания. Консульский отдел и генеральное консульство уже посещали задержанного, находятся в контакте с ним и адвокатами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Наручники
Наручники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.