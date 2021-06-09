Ракова: Москва увеличит коечный фонд до 14 тыс. мест для борьбы с коронавирусом

Москвичей вновь попросили соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки

Столичные власти приняли решение до конца недели на полторы тысячи увеличить количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что рост заболеваемости городские власти связывают с несоблюдением действующих профилактических мер. Но, тем не менее, дополнительных ограничений в городе вводить не будут.

Анастасия Ракова обратилась с просьбой к москвичам соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки в общественных местах. А тем, кто заболел, заммэра посоветовала не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Также она напомнила, что для возможности защитить себя и близких в городе создана широкая сеть пунктов вакцинации.

"В течение всей этой недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до более чем 14 тысяч коек. На сегодняшний день для борьбы с коронавирусной инфекцией у нас задействовано 12,5 тысячи коек. До конца недели около 460 дополнительных коек будет развернуто в работающих временных госпиталях. Дополнительно начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией отдельные корпуса больницы имени Мухина и имени Спасокукоцкого, которые имеют уже опыт работы с коронавирусными больными - около 800 коек. Также начнет принимать больных с коронавирусом одна из больниц РЖД", - заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

И с сегодняшнего дня в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток. В городе уполномоченные сотрудники правительства, а также Роспотребнадзора и полицейские, совместно будут проводить рейды отслеживания подобных нарушений. За отсутствие средств защиты в общественных местах предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Также в столице будет ужесточён контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы.

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