Медведев: пандемия привела к переосмыслению государственных приоритетов

Не только в России, но и по всему миру

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов партии оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции на внутреннюю политику в стране.

"В каком-то смысле это вообще привело к переосмыслению государственных приоритетов. Здесь нечего стесняться. Это произошло не только в нашей стране, это произошло во многих странах", - цитирует Медведева ТАСС.

Он уточнил при этом, что COVID-19 наглядно продемонстрировал, как важно развивать медицину и здравоохранение.

Также Медведев заявил, что последние пять лет "Единая Россия" уделяла этой работе приоритетное внимание - партия активно занималась вопросами поддержки врачей и медицинского персонала.

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