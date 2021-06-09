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Медведев: пандемия привела к переосмыслению государственных приоритетов

17:07
  • среда
  • 09 июня 2021

Не только в России, но и по всему миру

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов партии оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции на внутреннюю политику в стране.
Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи

"В каком-то смысле это вообще привело к переосмыслению государственных приоритетов. Здесь нечего стесняться. Это произошло не только в нашей стране, это произошло во многих странах", - цитирует Медведева ТАСС.

Он уточнил при этом, что COVID-19 наглядно продемонстрировал, как важно развивать медицину и здравоохранение.

Также Медведев заявил, что последние пять лет "Единая Россия" уделяла этой работе приоритетное внимание - партия активно занималась вопросами поддержки врачей и медицинского персонала.

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