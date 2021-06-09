Территорию Ветакадемии заасфальтировали после обращения студентов к Петру Толстому

Работы удалось выполнить практически полностью за выходные

Начавшийся после обращения студенческого актива Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени Скрябина к депутату Государственной думы от Люблинского округа Петру Толстому ремонт асфальта на территории учебного заведения близится к концу.

"Считаю, что проблемы округа удается решать эффективнее именно благодаря гражданскому взаимодействию. Еще раз благодарю студентов вуза за активность и неравнодушие", - отметил сам Толстой.

По его словам, совместными усилиями район получится сделать еще уютнее и комфортнее.

На территории расположенной в районе Выхино-Жулебино академии некоторое время назад разбили аллеи для прогулок, но за последние годы на асфальте появились ямы и выбоины. Обращение к парламентарию студенты направили в середине мая. После вмешательства Толстого во двор академии заехала ремонтная техника. В итоге почти весь асфальт уложили за выходные, в ближайшее время работы завершатся.

Ранее Толстой вместе с жителями района посадил более 20 лип и рябин на Ферганской улице.

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