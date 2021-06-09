Иинициативу Романа Романенко о строительстве медцентра поддержали медики Чертанова

Отмечена высокая потребность среди жителей района в услугах восстановительной медицины

В ходе встречи с коллективом городской поликлиники № 2, расположенной в районе Чертаново Центральное Москвы, депутат Государственной думы, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко обсудил с собравшимися идею строительства некоммерческого многопрофильного медицинского центра. Это стало бы в том числе решением проблемы нехватки комплекса физиотерапевтических процедур.

"На сегодня инициативу строительства поддержало уже более 5 тысяч человек. Параллельно идут переговоры с представителями городских властей о возможности выделения земельного участка под многопрофильный центр и включения его в Адресную инвестиционную программу Москвы", - рассказал депутат.

Все участники встречи отметили, что инициатива весьма актуальна и может стать важным этапом развития всей системы здравоохранения в округе.

Медицинских работников Романенко назвал особенными людьми. По словам парламентария, на их плечи легла колоссальная нагрузка - и они справились с честью.

Вместе с тем главврач поликлиники Наталья Шиндряева заметила, что в процессе работы специалисты выявили высокую потребность среди жителей района в услугах восстановительной медицины: в том числе физиотерапии и водолечения.

"Для этого требуется установка соответствующего оборудования, залы для занятий лечебной физкультурой, вмещающие в себя достаточное количество посетителей, специализированный медперсонал", - подчеркнула Шиндряева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram