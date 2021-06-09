В Воронеже мужчина в ответ на замечание сломал полицейскому нос

Дебошир распивал спиртное в общественном месте

Как сообщило в среду региональное управление Следственного комитета, против 37-летнего жителя Воронежа, применившего силу в отношении сотрудника правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 30 мая. На площади Детей инспектор патрульно-постовой службы заметил распивавшего спиртные напитки мужчину. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия, нарушитель же попытался скрыться.

"Когда полицейский преградил злоумышленнику дорогу, тот нанес представителю власти удар кулаком в область лица", - сказано в сообщении.

Полицейского госпитализировали с переломом носа и сотрясением. Дебошира задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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