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В Воронеже мужчина в ответ на замечание сломал полицейскому нос

18:06
  • среда
  • 09 июня 2021

Дебошир распивал спиртное в общественном месте

Как сообщило в среду региональное управление Следственного комитета, против 37-летнего жителя Воронежа, применившего силу в отношении сотрудника правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.
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Инцидент произошел вечером 30 мая. На площади Детей инспектор патрульно-постовой службы заметил распивавшего спиртные напитки мужчину. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия, нарушитель же попытался скрыться.

"Когда полицейский преградил злоумышленнику дорогу, тот нанес представителю власти удар кулаком в область лица", - сказано в сообщении.

Полицейского госпитализировали с переломом носа и сотрясением. Дебошира задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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