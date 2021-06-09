Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat

Ранее суды в США неоднократно блокировали этот запрет
Указ бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о запрете использования в стране приложений TikTok и WeChat отменен действующей администрацией Белого дома, передает РИА "Новости".
Уточняется, что также отменяется указ Трампа по другим разработанным в Китае или контролируемым китайской стороной приложениям и программным обеспечениям.
Трамп обвинял TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Владельцы программы отрицали эти обвинения.
Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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