Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat

Ранее суды в США неоднократно блокировали этот запрет

Указ бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о запрете использования в стране приложений TikTok и WeChat отменен действующей администрацией Белого дома, передает РИА "Новости".

Уточняется, что также отменяется указ Трампа по другим разработанным в Китае или контролируемым китайской стороной приложениям и программным обеспечениям.

Трамп обвинял TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Владельцы программы отрицали эти обвинения.

Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране.

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