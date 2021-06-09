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ФРГ озвучила условие для завершения "Северного потока - 2"

18:41
  • среда
  • 09 июня 2021

В ситуации вновь фигурирует Украина

В Берлине завершение "Северного потока - 2" связывают с продолжением газового транзита через Украину, заявил в среду министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Путин объяснил преимущества "Северного потока-2" для Европы

"Это основание для того, почему мы прилагали усилия для того, чтобы в 2019 году заключить договор о транзите газа между Украиной и Россией. Канцлер очень ясно пояснила это президенту Путину", - цитирует главу немецкого внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

Ранее в Государственной думе сообщили, что газ по уже завершенной ветке "Северного потока - 2" могут запустить уже в этом году.

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