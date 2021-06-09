Зеленский заявил о провокациях в Донбассе

Президент Украины посетил передовую

Президент Украины Зеленский заявил, что число обстрелов в Донбассе в последние 7-10 дней значительно снизилось, однако "есть провокации", передает РИА Новости.

"Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - оно значительно снизилось за последние семь-десять дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - заявил глава украинского государства.

Зеленский ранее посетил передовую в Донбассе. Украинские позиции расположены в 700 метрах от ополченцев.

По оценке Бориса Грызлова, украинские обстрелы в Донбассе носят не стихийный, а "вполне управляемый характер".

"По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее", - констатировал полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе.

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