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Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021"

19:04
  • среда
  • 09 июня 2021

Готовится целая серия мероприятий

Министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании общественного совета при ведомстве объявил о планах подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Запад-2021".
В Сети появилось видео с внезапной проверкой военкомата Шойгу

"До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана", - приводит слова министра РИА "Новости".

По словам Шойгу, вызывает недоумение тот факт, что внезапные проверки боеготовности в российских ВС ранее "напугали" западных соседей - проводились они планово и в соответствии с международными договоренностями.

В проверках, уточнил глава Минобороны, задействовали 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов.

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