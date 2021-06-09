Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021"

Готовится целая серия мероприятий
Министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании общественного совета при ведомстве объявил о планах подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Запад-2021".
"До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана", - приводит слова министра РИА "Новости".
По словам Шойгу, вызывает недоумение тот факт, что внезапные проверки боеготовности в российских ВС ранее "напугали" западных соседей - проводились они планово и в соответствии с международными договоренностями.
В проверках, уточнил глава Минобороны, задействовали 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram