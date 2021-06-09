Евгений Нифантьев провел окружной турнир по мини-футболу

Спортивное мероприятие прошло на стадионе 904-й школы

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев организовал турнир по мини-футболу среди детских команд южного округа Москвы. Спортивное мероприятие прошло на стадионе 904-й школы.

"Так приятно смотреть на ребят, которые успешно совмещают учебу с физической активностью. Они подают классный пример своим сверстникам, которые сегодня все чаще заменяют спорт на соцсети. Это ведь куда проще – уставиться в экран и смотреть ролики, листать картинки, ставить лайки. Только это дает временную радость и совсем не приближает к личным победам", – прокомментировал Нифантьев.

В турнире по мини-футболу приняли участие восемь команд. Поддержать их пришел мастер спорта СССР по футболу Юрий Климов.

Ранее Нифантьев провел акцию для подростков "У-Дартс по соцсетям".

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