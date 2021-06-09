США признали, что Россия расширила влияние на мировой арене

В том числе - в Сирии

Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман заявила, что за последние годы Россия расширила свое влияние на мировой арене - в частности, в Сирии.

"Мы понимаем, что Россия является [постоянным] членом Совета Безопасности [ООН], мировой державой, громко заявила о себе в тех частях света, где, возможно, дело не обстояло таким образом ранее", - приводит слова замглавы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Шерман добавила, что Москва, по мнению Вашингтона, не должна играть слишком большую роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

Вместе с тем в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что российско-американские отношения могут еще сильнее ухудшиться в дальнейшем. "Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные", - подчеркнул при этом замглавы МИД.

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