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США признали, что Россия расширила влияние на мировой арене

19:26
  • среда
  • 09 июня 2021

В том числе - в Сирии

Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман заявила, что за последние годы Россия расширила свое влияние на мировой арене - в частности, в Сирии.
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"Мы понимаем, что Россия является [постоянным] членом Совета Безопасности [ООН], мировой державой, громко заявила о себе в тех частях света, где, возможно, дело не обстояло таким образом ранее", - приводит слова замглавы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Шерман добавила, что Москва, по мнению Вашингтона, не должна играть слишком большую роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

Вместе с тем в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что российско-американские отношения могут еще сильнее ухудшиться в дальнейшем. "Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные", - подчеркнул при этом замглавы МИД.

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