МВД выступило против снижения порога скорости авто в городах

Сначала необходимо "привести в соответствие" все дороги

Как заявил в своем видеобращении глава ГИБДД Михаил Черников, Министерство внутренних дел против снижения скоростного порога в городе до 30 километров в час. Размещено обращение на портале "МВД-медиа".

"МВД категорически против снижения порога в городских условиях с 60 до 30 км/ч. А также против и той позиции, где администрируемый порог [предполагается снизить] с 20 до 10 километров в час по наложению штрафов за превышение скорости", - подчеркнул Черников.

Он добавил, что, как неоднократно обращали внимание в МВД, сначала необходимо привести в соответствие все дороги, а потом уже обсуждать подобные меры.

Кроме того, глава ГИБДД назвал странной гипотетическую ситуацию, при которой по Кутузовскому проспекту будут ехать со скоростью 30 километров в час, а рядом по разделительной полосе -100-150.

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