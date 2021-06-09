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Генсек ООН на саммите G7 призовет к "квантовому скачку"

20:17
  • среда
  • 09 июня 2021

На повестке дня - пандемия и климат

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик рассказал, о чем глава ООН Антониу Гутерриш будет говорить на саммите Группы семи (G7).
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"Его основным посылом будет заявление о том, что нам необходим "квантовый скачок", чтобы ответить на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, а именно с пандемией COVID-19 и с климатическими изменениями", - приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Саммит G7 будет проходить в Великобритании, на атлантическом побережье полуострова Корнуолл, в очном формате с 11 по 13 июня.

В нем примет участие в том числе председатель Евросовета Шарль Мишель.

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