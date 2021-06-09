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Интервью Владимира Путина об отношениях России и Украины. Полная версия

21:27
  • среда
  • 09 июня 2021

Президент рассказал, чем для России опасно вхождение Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин в среду дал интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" об отношениях России и Украины. ТВЦ.RU публикует видеозапись беседы главы государства с журналистом Павлом Зарубиным.

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В интервью глава государства сравнил украинский закон о коренных народах с теорией нацистской Германии. По словам президента России, такое разделение не соответствует нормам международного гуманитарного права.

"Вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", - сказал Путин.

Идею Владимира Зеленского он назвал ударом для русских, а также глупостью - что они не считаются коренным народом Украины. Владимир Путин напомнил, что Украина возникла как порождение советского периода. Он также  заявил, что ему есть о чем поговорить с украинским коллегой.

Путин указал, что нет никаких гарантий невступления Украины в НАТО, поэтому президент не разделяет позицию тех, кто над этим посмеивается.

"Если Украина войдет в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут", - заявил глава государства.

Те 50% на Украине, кто не хочет в НАТО, это умные люди, они не хотят стать разменной монетой и пушечным мясом, отметил Путин.

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