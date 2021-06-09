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Путин прокомментировал украинский законопроект о "коренных народах"

20:06
  • среда
  • 09 июня 2021

Президент России отрицательно относится к документу

Президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к украинскому законопроекту о "коренных народах". Он назвал уродливым этот документ. Смешно и глупо называть русских некоренным народом Украины, отметил глава государства.

"Это удар по русскому народу в целом", - заявил Путин.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" он отметил, что попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные похожи на идеи нацистской Германии.

Владимир Путин заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине.

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