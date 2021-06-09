Путин заявил о накопившихся между Россией и Украиной проблемах

Странам есть о чем разговаривать и договариваться на высшем уровне

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о потенциальной встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам российского лидера, России и Украине есть о чем разговаривать, так как страны остаются соседями.

"Но когда мы спросили на уровне администрации, о чем говорить, мы получили ответ - предлагалось говорить о международной безопасности. Это очень важный аспект ситуации в мире, но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях накопилось столько проблем", - подчеркнул Путин.

Вместе с тем глава государства вновь обратил внимание на то, что на тему Донбасса киевская власть должна разговаривать и договариваться с представителями самопровозглашенных республик. Путин напомнил, что именно так прописано в Минских соглашениях, при этом бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы в документах стояли подписи ДНР и ЛНР.

Кроме того, президент напомнил об убийстве в Донбассе главы ДНР Александра Захарченко. Как отметил президент, на Украине об этом сегодня уже никто не вспоминает, а желания исполнять минские договоренности у Киева по-прежнему нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram