ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отреагировал на новую форму сборной Украины с изображением Крыма

20:20
  • среда
  • 09 июня 2021

Президента не задел дизайн одежды футболистов

Президент России Владимир Путин заявил, что его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу с очертаниями Крыма. По словам главы государства, новизны в позиции Киева по этому вопросу нет.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" глава государства отметил, что Киев пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма. "Это их позиция, нам о ней известно", - указал Путин.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы. На форме нарисована карта Украины с Крымом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Форма сборной Украины по футболу
Форма сборной Украины по футболу
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.