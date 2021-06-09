Путин отреагировал на новую форму сборной Украины с изображением Крыма

Президента не задел дизайн одежды футболистов

Президент России Владимир Путин заявил, что его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу с очертаниями Крыма. По словам главы государства, новизны в позиции Киева по этому вопросу нет.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" глава государства отметил, что Киев пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма. "Это их позиция, нам о ней известно", - указал Путин.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы. На форме нарисована карта Украины с Крымом.

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