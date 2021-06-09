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"Это умные люди": Путин - об украинцах, которые не хотят в НАТО

20:28
  • среда
  • 09 июня 2021

Но гарантий того, что вступления не произойдет, сегодня нет

Президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что не считает "болтовней" разговоры о возможности вступления Украины в НАТО.
Путин заявил о накопившихся между Россией и Украиной проблемах

Как отметил российский лидер, Москва не знает, о чем по этому вопросу договорились Киев и Запад, но никаких гарантий невступления на сегодняшний день нет.

Если Украина войдет в НАТО, продолжил глава государства, подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. В связи с этим Россия должна определенным образом выстраивать отношения со всеми.

"50 процентов украинцев не хотят в НАТО. Это умные люди. Те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Эти люди ощущают себя частью нашей общей цивилизации. Умные люди", - резюмировал президент.

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