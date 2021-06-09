В США обозначили, о чем Байден хочет говорить с Путиным

Вашингтон не против налаживать сотрудничество с Москвой

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала, какие темы глава Белого дома Джо Байден намерен поднять при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии.

Это, в частности, противоречия между Москвой и Вашингтоном и возможные сферы налаживания сотрудничества.

"Мы также будем говорить о сферах, в которых нам необходимо работать вместе. Контроль над вооружениями исторически был одной из них. И о том, как мы будем действовать друг с другом на мировой арене", - приводит слова замглавы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Кроме того, Шерман уточнила, что Байден затронет тему соблюдения прав человека в России.

Встреча лидеров состоится 16 июня в Женеве. Уже заявлено, что стороны обсудят темы стратегической стабильности, региональных конфликтов и перспектив развития российско-американских отношений.

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