Путин рассказал об угрозе для России в случае вступления Украины в НАТО

Президент посчитал время полета ракет альянса от Харькова до Москвы

Владимир Путин прокомментировал сегодня ряд шагов руководства Украины, вызвавших негативную реакцию как в России, так и других странах. Так, говоря о настойчивых заявлениях Киева о намерении вступить в НАТО, президент России отметил, что не считает это пустой болтовнёй. Глава государства напомнил, что мы пережили две волны расширения НАТО на восток, и неизвестно, какие планы Альянса скрываются за его официальными заявлениями.

Украина, получив от Белого дома отворот по поводу встречи Джо Байдена с Владимиром Зеленским до саммита с Владимиром Путиным, похоже, уже не знает, как привлечь к себе внимание международного сообщества. А потому одно решение страннее другого. Зато комментировать вынуждены даже в России. Ну, кто ж еще по-соседски укажет на очередную глупость и недальновидность украинских властей по отношению к собственным гражданам. Владимир Путин назвал уродливым очередной дискриминационный законопроект, инициированный командой Зеленского. Согласно документу, русские не могут считаться коренным народом Украины.

"Наверное, нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Это порождение советского периода. Люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе, это просто некорректно, это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно. Это первое. Второе - само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные - это уже совершенно точно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью, как быть? Я не знаю. Зеленский - он же еврей по национальности. У него там какие-то корни, кровь намешана. Что делать с этими людьми? Их что сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и ненастоящего. Так и там будут определять настоящего украинца и ненастоящего?" – сказал Путин.

Президент подчеркнул: ведь законопроект Зеленского ущемляет не только русских, но и живущих на территории Украины поляков, румын, венгров. А ведь это, в принципе, союзники Киева. И в этом еще одна недальновидность украинских властей.

"Что касается всех народов, которые некоренные, это для всех плохо. Но для русского народа это имеет особое значение. Если взять перепись населения советского периода, я думаю, что мало что изменилось, это же миллионы людей, которые проживают на этой территории и прямо писали, что они считают себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта. Я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим нормальной жизни человека. Но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому. Вы понимаете, это такой мощный очень серьезный удар по русскому народу в целом. И, конечно, это не может быть для нас безразличным", – заявил Путин.

Но, по мнению Владимира Путина, международное сообщество, скорее всего, и это спустит на тормозах, как не замечает факельных шествий неонацистов в самом центре Киева, открытых демонстраций свастики. Из Украины старательно лепят антипод России. Москва всегда подчеркивала готовность к диалогу. Но Киев, запрашивая разговор Зеленского с Путиным, даже не может четко сформулировать цели и задачи встречи двух президентов.

"Нам всегда есть, о чем говорить. Имею в виду, что мы соседи. Но сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона. А дело в том, что, когда мы спросили на уровне администрации, а о чем же предлагается поговорить, мы получили ответ, вам покажется это, может быть, странным, но в целом предлагалось говорить о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, и для Украины. Но, мне кажется, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом. Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних, то это не наша и не моя прихоть, чтобы Киев разговаривал с людьми с Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях и под ними стоят подписи непризнанных республик ДНР и ЛНР", - сообщил глава государства.

Владимир Путин напомнил: экс-президент Петр Порошенко настаивал, чтобы подписи на Минских соглашениях поставили представители самопровозглашенных республик. Но теперь Киев не хочет с ними разговаривать. И демонстрирует открытое нежелание исполнять достигнутые в белорусской столице договоренности. При этом Украине очень хотелось бы, чтобы Запад ввязался за нее в открытый военный конфликт с Россией. И страна всеми правдами и неправдами рвется в НАТО. Пока получается не очень. Но Владимир Путин к такой перспективе относится серьезно.

"Я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков, все так немножко подсмеиваются над Зеленским. Говорят, что все это болтовня, ничего здесь не будет и так далее. У меня другое мнение. Сейчас американские партнеры говорят, что им ничего не обещали, украинцам, не украинцам, а украинскому руководству. Откуда мы это знаем? А может они просто сказали ему - знаешь, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Что ты нам мешаешь, портишь обстановку перед саммитом. Помолчать не мог что ли несколько дней. А на самом деле, можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. Во всяком случае, никто не говорит, что нет", - отметил президент.

Россия вероятность вступления Украины в НАТО будет иметь в виду, выстраивая отношения и с ближними соседями, и с теми, кто извне руководит украинской политикой, подчеркнул Путин.

"Расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России. Почему, вот Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении там систем ПРО. Но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву. Причем, за очень короткое время - 15 минут подлетное время до Москвы. Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, над Днепропетровском до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Если взять то, что считалось бы опасным и неприемлемым для Штатов - размещение наших ракет на Кубе. Подлетное время до центрального региона промышленного в США, до Вашингтона - 15 минут, а для того, чтобы такое подлетное время сократилось до 7-10 минут, надо было бы разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия или нет, а для нас? Кто-то вообще должен был об этом подумать, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается и обсуждается", - сказал Путин.

Не ушла от внимания российского президента и околоспортивная провокация Киева. На новую форму футбольной сборной Украины нанесли нацистские лозунги, а на контурной карте страну прилепили к российскому Крыму.

"Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия - это власть народа. Народ пришел на референдум и проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти это не признают. Но это их позиция, она нам хорошо известна", - заявил президент.

Впрочем, украинские власти не услышали не только мнение жителей Крыма. Так, тянущие страну в НАТО, они не учитывают и голоса более пятидесяти процентов своих граждан, которые не хотят, чтобы страна вступала в альянс. Владимир Путин в интервью назвал их умными людьми, которые понимают все незавидные перспективы оказаться на линии огня и стать пушечным мясом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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