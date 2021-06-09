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Медведев призвал критически оценить работу "Единой России"

22:39
  • среда
  • 09 июня 2021

Председатель партии призвал сделать ЕР открытой для любого человека

Программа, с которой "Единая Россия" выступала на выборах в 2016 году, выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. Такую оценку работе партии дал Дмитрий Медведев, выступая сегодня на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" сосредоточилась на выполнении стратегических задач по развитию страны, поставленных президентом. Партия обеспечила оперативное принятие законодательных поправок, которые были необходимы для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями. Единороссы вели активную подготовку поправок в Конституцию, которые позволили значительно расширить социальные гарантии государства. Председатель партии также отметил важность работы по изменению трудового законодательства, поддержке медицины и образования, а также по организации предварительного голосования.

"Мы остаемся единственной партией, которая определяет своих кандидатов не кулуарно, а советуется с людьми и проводит процедуру предварительного голосования. В этом году почти 12 миллионов наших граждан проголосовали за своего кандидата от партии на выборах в Государственную думу. Но нужно критически оценить проделанную работу, подготовить новую программу с учетом и нынешней ситуации и, конечно, нынешнего опыта, изменившихся обстоятельств. Постараться сделать партию открытой для любого человека. Для любого человека, которому нужна наша с вами поддержка", - заявил Медведев.

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