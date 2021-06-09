В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах

Столичные власти объявили о расширении коечного фонда для пациентов с ковидом

Награждая лучших столичных шеф-поваров, кондитеров и технологов – у них на днях был профессиональный праздник – Сергей Собянин заговорил об антиковидных мерах. Неслучайно. Ресторанная отрасль в пандемийный год испытала серьезнейшие сложности. И хотя за счет сниженных налогов и отсроченных выплат сфера успешно восстанавливается, коронавирус никому не дает о себе забыть.

"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболеваний ковидом. Расширяется количество больничных коек. Сегодня их около 10 тысяч уже задействовано для больных ковидом. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут задействованы под эту борьбу с ковидом. Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить, считаем, что на этой стадии мы справимся без этого", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сотрудников ресторанного бизнеса и торговли власти просят придерживаться установленных санитарных норм. В столице за минувшие сутки зафиксирован заметный рост заболевания коронавирусом. Потому в Москве принято решение значительно увеличить количество коек для пациентов с диагнозом COVID-19 с 12,5 тысячи до 14 тысяч мест.

"До конца недели около 460 дополнительных коек будет развернуто в работающих временных госпиталях. Дополнительно начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией отдельные корпуса больницы имени Мухина и имени Спасокукоцкого, которые имеют уже опыт работы с коронавирусными больными - около 800 коек. Также начнет принимать больных с коронавирусом одна из больниц РЖД", - сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В больнице имени Спасокукоцкого журналистам сегодня показали готовые новые койки для пациентов, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких. Все необходимые лекарства, средства индивидуальной защиты, в том числе и для работы в "красной зоне" есть в наличии. Медпероснал уже имеет опыт лечения ковида.

"Растут и средние, и тяжелые случаи. И я могу рекомендовать на своем опыте. Самый действенный способ - вакцинироваться и быть спокойным. Большинство наших сотрудников вакцинировано, я сам вакцинировался. И призываю всех вакцинироваться. Это абсолютно безопасно и надежно", - заявил Алексей Погонин, главный врач ГКБ им. Спасокукоцкого.

Параллельно в Москве увеличивают мощности по диагностике COVID-19 на базе поликлиник – там открыли 2 центра компьютерной томографии. Власти города заверили, что в случае необходимости будут развернуты дополнительные диагностические площадки. Людям, которые почувствовали симптомы простуды, медики советуют не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Специалисты связывают рост заболеваемости с несоблюдением действующих профилактических мер.

"С сегодняшнего дня усиливается контроль за использование гражданами средств защиты в общественных местах. В том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также в других местах общественного скопления граждан. За нарушение установленных законодательством требований предусмотрен штраф", - сообщил Евгений Данчиков, министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы.

Штраф составляет 5 тысяч рублей. И, конечно же, важно соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, по возможности - сократить контакты со знакомыми. Вместе с тем, санитарно-эпидемиологическая ситуация сейчас значительно отличается от той, что была год назад. В столице создана широкая сеть пунктов вакцинации, а значит у каждого совершеннолетнего жителя есть простая и надежная возможность защитить себя и близких.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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