"Никакой игры в одни ворота не будет": Лавров - о работе России с НАТО

Альянс более двух лет забалтывает предложения России, сообщил министр

Открещиваясь на словах от стремления в ближайшее время принять Киев в организацию, НАТО наращивает свою активность в Незалежной. Доказательство тому - количество военных маневров с участием военных из стран НАТО на украинской земле в непосредственной близости от российских границ.

Кадры с очередных испытаний нового украинского БТР Минобороны страны презентует со всей помпой. Совсем скоро старт учений Sea Breeze, и Киев как может старается впечатлить соратников, которых, впрочем, гораздо больше интересует локация. Крупнейшие за последние несколько лет военные манёвры НАТО развернутся в непосредственной близости от российских границ.

И это только одни из семи международных учений, запланированных на территории Украины в этом году. Отрабатывать будут боевые столкновения с некими вооруженными сепаратистами. Под которыми, очевидно, подразумевают ДНР и ЛНР, а то и вовсе прямой военный конфликт с Россией. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. Представители Североатлантического альянса в формулировках куда осторожнее: Россию в качестве условного противника никто не называет. Но слова, говорят в нашем МИД, тут вряд ли кого-то обманут. Все последние годы военный блок намеренно играет перед Москвой мускулами. И Россия это, разумеется, отмечает.

"В НАТО уже больше двух лет просто заматывают, забалтывают наши предельно конкретные предложения, которые нацелены на деэскалацию, снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Североатлантическим альянсом. Поэтому мы готовы к работе совместно с любым партнёром, но никакой игры в одни ворота не будет. Ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы разговаривать с нами и достигать каких-то договорённостей", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Но мир между Москвой и Западом, который, казалось бы, должен быть в интересах Украины, для киевских властей - как страшный сон. Иначе чем тогда пугать западных партнеров, требуя очередного кредита или - еще лучше - членства в НАТО. Его после разговора с Байденом уже анонсировал Владимир Зеленский. Но это, как выяснилось, далеко от истины.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Заявление о том, что у Украины сейчас достаточно механизмов для сотрудничества в переводе на русский язык обозначает, что плана действия по вступлению в НАТО Украина в ближайшее время не получит. Причем не получит она даже не потому, что нет консенсуса, а потому что Украине это не нужно. То есть Соединенные Штаты на самом деле не считают, что Украина должна вступить в НАТО", - сообщил политолог Василий Стоякин.

Поэтому пока в Киеве будут рады и крошкам с барского стола. Украинские власти рассчитывают, что после окончания учений западные партнеры оставят часть вооружения украинской армии. Что противоречит международным нормам. В Вашингтоне и в Берлине такую возможность опровергают. Но такой вариант, по данным российского Минобороны, действительно возможен. Тем более, что эксперты НАТО, проверяющие готовность украинской армии, сошлись во мнении: к масштабным военным действиям она не готова. Тот же БТР, красиво ныряющий в море с украинского военного судна, на деле имеет ряд существенных технических недочетов.

Екатерина Выскребенцева. Павел Суменков, Максим Мирошниченко, "ТВ Центр".

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