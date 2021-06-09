На военной базе в Техасе произошла стрельба

Там готовят бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии

Как сообщили в Twitter военной базы Сан-Антонио в американском штате Техас, там произошел инцидент со стрельбой.

"Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединенной базы Сан-Антонио - Лэкленд. Всему персоналу немедленно принять меры по полному локдауну и занять укрытия", - сказано в сообщении.

Там при этом подчеркивается, что тревога не учебная.

Дополнительных подробностей по ситуации в настоящее время нет. Используется база "Лаклэнд" для подготовки бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии.

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