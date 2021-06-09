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Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

22:18
  • среда
  • 09 июня 2021

Шестеро получили ранения

Как сообщил телеканал Milenio, в результате аварии с туристическим автобусом в мексиканском городе Тихуана погибли семь человек.
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Уточняется, что автобус перевернулся. В нем находились более 50 человек, шестеро получили ранения.

Личности погибших пока не определены. Известно лишь, что они были сотрудниками баров района, где случилось ДТП.

Местная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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