При подрыве бронеавтомобиля в Сирии погиб российский военный

Еще трое пострадали

Вечером в среду Министерство обороны сообщило, что в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке погиб российский военнослужащий, передает ТАСС.

"Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - также сказано в сообщении.

В мае стало известно, что сирийские и российские военные в провинции Хама уничтожили подземные катакомбы террористов. Сделали это с помощью боеприпасов, которые радикалы бросили при отступлении. В свои дома начали возвращаться местные жители.

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