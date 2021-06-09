При подрыве бронеавтомобиля в Сирии погиб российский военный

Еще трое пострадали
Вечером в среду Министерство обороны сообщило, что в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке погиб российский военнослужащий, передает ТАСС.
"Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - также сказано в сообщении.
В мае стало известно, что сирийские и российские военные в провинции Хама уничтожили подземные катакомбы террористов. Сделали это с помощью боеприпасов, которые радикалы бросили при отступлении. В свои дома начали возвращаться местные жители.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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