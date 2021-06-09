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Суд признал ФБК* экстремистской организацией

23:04
  • среда
  • 09 июня 2021

Аналогичное решение суд принял в отношении "Фонда защиты прав граждан"** и "Штабов Навального"***

Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК)*  и "Фонд защиты прав граждан"**, а также организацию "Штабы Навального"*** экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры.

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"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"**, общественному движению "Штабы Навального"***- сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда.

Решением Мосгорсуда о признании ФБК* экстремистской организацией его деятельность прекращена незамедлительно, сообщила пресс-служба суда.

Представители ФБК* обжалуют решение Мосгорсуда, заявила адвокат Валерия Ветошкина, представляющая интересы фонда. "Мы обжалуем сегодняшнее решение суда в течение 10 суток, отведенных нам законом", - сказала она.

В столичной прокуратуре выразили удовлетворение решением Мосгорсуда, назвав его "законным и обоснованным". Представители ФБК* разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти России и ее сторонников, заявил прокурор.

*ФБК - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

**"Фонд защиты прав граждан"  - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.  

***Организация "Штабы Навального"  - структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда.

 

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 9.06.2021 - экстремистская организация.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 9.06.2021 - экстремистская организация.

*** "Штабы Навального" - с 9.06.2021 - экстремистская организация.

 
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