Суд признал ФБК* экстремистской организацией

Аналогичное решение суд принял в отношении "Фонда защиты прав граждан"** и "Штабов Навального"***

Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК)* и "Фонд защиты прав граждан"**, а также организацию "Штабы Навального"*** экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры.

"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"**, общественному движению "Штабы Навального"***- сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда.

Решением Мосгорсуда о признании ФБК* экстремистской организацией его деятельность прекращена незамедлительно, сообщила пресс-служба суда.

Представители ФБК* обжалуют решение Мосгорсуда, заявила адвокат Валерия Ветошкина, представляющая интересы фонда. "Мы обжалуем сегодняшнее решение суда в течение 10 суток, отведенных нам законом", - сказала она.

В столичной прокуратуре выразили удовлетворение решением Мосгорсуда, назвав его "законным и обоснованным". Представители ФБК* разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти России и ее сторонников, заявил прокурор.

*ФБК - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

**"Фонд защиты прав граждан" - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

***Организация "Штабы Навального" - структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 9.06.2021 - экстремистская организация. ** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 9.06.2021 - экстремистская организация. *** "Штабы Навального" - с 9.06.2021 - экстремистская организация.

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