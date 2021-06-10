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Байдена "атаковали" цикады

08:28
  • четверг
  • 10 июня 2021

Напряжение нагнетает пресса США

Уже и насекомые плетут политические интриги. И кто стоит за ними? Атаку на президента Джо Байдена освещает американская пресса. Изданию "Вашингтон пост" удалось записать комментарий самого главы государства: "Следите за цикадами, мне только что попалась одна. А я ей".
В США обозначили, о чем Байден хочет говорить с Путиным

И все это происходит в последние часы перед началом первого визита Джо Байдена в Европу. Где его ждут разговоры с партнерами по "Большой семерке", общение с братьями по оружию из НАТО и переговоры с Владимиром Путиным. А тут – насекомые!

Цикады в тот день не унимались - насекомые переключились с президента на свободную американскую прессу, которая должна освещать его визит в Европу.

Цикады проникли в двигатели самолета, ожидавшего журналистов, вылетающих в Старый свет. На 7 часов пришлось отложить вылет. Мы можем посмеяться, но даже странно, что в этой ситуации не упоминали происки российских агентов, тень Петрова и Боширова до Америки не дотянулась. А какой гром вызвала бы версия - Кремль прислал своих цикад, прошедших курс дрессировки в подвалах Лубянки.

Миллиарды цикад в мае захватили несколько американских штатов. С потеплением на восточном побережье, говорят, их станет еще больше. Первое европейское турне президента США уже начали освещать в газетах. Не только в тех, которые читают лидеры свободного мира. Китайское издание "Глобал Таймс" называет "Большую семерку", которую пытается сплотить вокруг себя Джо Байден, узколобым и устаревшим антикитайским и антироссийским клубом.

В Соединенных Штатах паранойя по поводу встречи двух президентов, кажется, парализовала мыслительные способности политической элиты. Которая на все лады обсуждает, как бы американский лидер не попал впросак в ходе разговора с грозным Путиным. Но политики бодрятся. И готовят себя к любому повороту.

Ладно цикады - у них мозг с булавочную головку. Не понимают, кого кусать можно. А вот американские политики, выступающие со словами поддержки, будут похлеще насекомых. Вот уж у кого в голове в действительности, все не так, как на самом деле.

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