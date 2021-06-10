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Политолог высказался об украинском законопроекте о "коренных народах"

09:11
  • четверг
  • 10 июня 2021

Гость программы "События. 25-й час" - Дмитрий Бабич

Как будут развиваться отношения Украины и НАТО? Есть ли у Киева шансы вступить в Североатлантический альянс? И почему дискриминационный законопроект о коренных народах Украины остался без внимания западных партнеров?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.

"Любой человек, который знает историю Украины, он понимает, что Украина неразрывно связана и с русским народом, и с еврейским. За многие века сложился уникальный сплав народов Украины", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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